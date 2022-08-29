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İYİ Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Çorum'da yapıldı

AA

İYİ Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Çorum'da yapıldı

ÇORUM (AA) - İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca hazırlanan yerel yönetimler istişare toplantısı, Çorum'un Sungurlu ilçesinde yapıldı.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, toplantı için geldiği ilçede Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret etti. Ardından esnaf ziyareti yapan Ergun, daha sonra partililerle, Sungurlu Belediyesi mesire alanında düzenlenen yerel yönetimler istişare toplantısında bir araya geldi.

Ergun, burada yaptığı konuşmada, 2022'nin bölgesel nitelikli 4. toplantısını organize ettiklerini söyledi.

Toplantılarda, İYİ Parti'nin yerel yönetimlerle alakalı politikaları ile yerel yönetimlerin sorunlarını değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Ergun, bu sayede daha zengin bir politikaya sahip olduklarını ifade etti.

İYİ Parti'nin Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirmek istediğini hatırlatan Ergun, Türkiye'nin acilen parlamenter demokrasiye dönmesinin bir zaruret halini aldığını öne sürdü.

Ergun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, ilk seçimde birinci parti olacaklarına inandığını dile getirerek, "Tüm bu sorunları çözebilecek tek adres İYİ Parti'dir. Çünkü Türkiye'nin en donanımlı ve liyakatli kadrolarına sahip partisi İYİ Parti'dir. Bundan dolayı, milletimizin partimize göstermiş olduğu teveccüh her geçen gün artmaktadır. Bu umutsuzluk ortamında, İYİ Parti ve liderimiz Meral Akşener milletimizin umudu haline gelmiştir. İktidarın alternatifi İYİ Parti'mizdir." diye konuştu.

Toplantıya, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ile Yerel Yönetimler başkan yardımcıları Burhanettin Kocamaz ve Mete Koca, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ile Çorum, Amasya, Tokat, Çankırı, Yozgat ve Kırıkkale illerinden partililer katıldı.

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