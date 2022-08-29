Çorum'daki Obruk baraj gölünde 50 kiloluk yayın balığı yakalandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'daki Obruk Baraj Gölü'ne açılan iki arkadaş, 50 kiloluk yayın balığı yakaladı.



Oğuzlar ilçesindeki Obruk Baraj Gölü'nde balık avlamak isteyen Burak Mercimekci ve arkadaşı Sinan Cangal, deniz bisikletiyle açıldı.



Kıyıdan yaklaşık bir kilometre mesafe ilerleyen iki arkadaş, oltalarına takılan yayın balığını uzun süre çaba harcayarak kıyıya çıkarmayı başardı.

Kıyıda tartılan, 190 santimetre uzunluğundaki yayın balığının 50 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

Cangal, AA muhabirine, yaklaşık 2 saatte yakaladıkları balığı kıyıdaki belediyeye ait Altınkoz Tesisleri'ne sattıklarını söyledi.



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