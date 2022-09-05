Çorum'da uçurtma şenliği düzenlendi

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ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi "Hayallerimizi gökyüzüne uçuruyoruz" temalı uçurtma şenliği düzenledi.

Çomar Barajı'nda bulunan Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte atık malzemelerden yapılan "En güzel uçurtma" yarışması düzenlendi.



On sekiz kişinin katıldığı yarışma sonunda üçü mansiyon olmak üzere 6 uçurtma dereceye girerken, birincilik ödülü Çorum'un Dodurga ilçesinden şenliğe katılan Rabia Rumeysa Şileli'nin eski şemsiye parçalarından tasarladığı uçurtmanın oldu.

Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın verdi.

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