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Tuğla ve kiremit üretim merkezlerinden Çorum'da fabrikalar tam kapasite çalışıyor

AA

Tuğla ve kiremit üretim merkezlerinden Çorum'da fabrikalar tam kapasite çalışıyor

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Türkiye'nin toplam kiremit üretiminin yaklaşık yüzde 50'si ile tuğla üretiminin yüzde 15'ini gerçekleştiren Çorum'daki sanayi kuruluşları, Kovid-19 salgınının ardından üretimlerini tam kapasite sürdürüyor.

Çorum'da 1950'li yıllarda uygun ham maddenin keşfedilmesiyle başlayan tuğla ve kiremit üretimi, aradan geçen yaklaşık 70 yılda her biri yıllık ortalama 10 milyon üretim kapasitesine sahip 13'ü kiremit, 4'ü tuğla üzerine olmak üzere 17 fabrikayla sektör haline geldi.

Binlerce kişiye istihdam imkanı sağlayan tesislerde üretilen tuğla ve kiremitler, Türkiye'nin dört bir yanındaki binalarda yapı malzemesi olarak kullanılıyor.

Ortaklık kültürüyle gelişen tuğla-kiremit üretiminde Çorum'u Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline getiren sanayiciler, Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi çatısı altında güç birliği yaparak üretimlerini sürdürüyor.

- "Son iki aylık süreçte canlanma olduğunu görmekteyiz"

Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Başkanı İsmail Önder Kartal, AA muhabirine, Çorum'un Türkiye toprak sanayi sektöründe söz sahibi kentlerden olduğunu söyledi.

Salgının etkisiyle son iki yıldır daralan inşaat sektöründe son iki aydır hareketliliğin arttığını belirten Kartal, "Salgın sürecinde dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de birtakım olumsuzluklar yaşandı. İnşaat sektöründe daralma söz konusu oldu. Geçen sene, bir önceki seneye nazaran inşaat sektöründeki üretim ve imalatta düşüş olduğunu görmekteyiz. Fakat son iki aylık süreçte canlanma olduğunu görmekteyiz. İnşaat sektörü atağa geçecek gibi görünmektedir. Bu da bizi heyecanlandırmakta. Özellikle son iki ayda yüzde 10 civarında talep artışı var. Bu da sanayicimizi, üretim yapan esnafımızı heyecanlandırmaktadır. Umutla bekliyoruz." dedi.

- Çorum'daki kiremit ve tuğla fabrikalarında 3 bin kişiye istihdam sağlanıyor

Toprak sanayi sektöründe her yıl nisan ayında üretim sezonunun açıldığını hatırlatan Kartal, "Çorum toprak sanayi sektöründe, özellikle kiremit sanayisinde Türkiye'de ciddi üretim kapasitesine sahip bir şehir. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye'de çatılarda kullanılan her iki kiremitten bir tanesi Çorum'da üretilmiştir. Çorum bu anlamda marka şehirdir. Çorum'da 13 kiremit ve 4 tuğla fabrikası üretime devam etmekte, tam kapasite çalışmaktadır. Bu tesislerde yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır. Bu da Çorum'da ciddi katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

Üretim sezonunun mevsim şartlarına göre yaklaşık 7 ay sürmesine karşın yılın 12 ayı kiremit ve tuğla tedarik edebildiklerini söyleyen Kartal, "Çorum'da yıllık 120 milyon adedin üzerinde üretim kapasitesine sahibiz. Toprak sanayisinde, özellikle kiremitte ham madde çok önemli. Çorum bu anlamda kaliteli ham maddeye sahip. Bu nedenle şehrimizde kiremit fabrikaları çoğunluktadır. Tuğlada da ciddi ham maddemiz var, kaliteli ürün yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kiremit ve tuğlanın yerli ve doğal yapı malzemesi olduğunu aktaran Kartal, sağlamlık ve sağlığa uygunluk açısından kiremit ve tuğlanın, alternatiflerinden çok daha güvenilir olduğunu vurguladı.

Kartal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca detayları eylül ayı içinde duyurulacak sosyal konut projesinin Çorum'daki kiremit ve tuğla üreticilerini heyecanlandırdığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinden sonra bütün dünyada olduğu gibi bizim sektörümüzde de daralma olmuştur fakat biz üreticiler olarak kendi imkanlarımızla tam kapasite çalışmaya devam ediyoruz. İnanıyoruz ki inşaat sektöründe önümüzdeki dönemde ciddi anlamda konut planlamaları yapılacaktır. Sosyal konutlar da buna dahildir. Bu anlamda biz tam kapasite çalışmaya devam ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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