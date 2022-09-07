Çorum'da 95 dekar alanda kentsel dönüşüm projesi başlatılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da 95 dekar alanda kentsel dönüşüm projesi başlatılıyor

AA

Çorum'da 95 dekar alanda kentsel dönüşüm projesi başlatılıyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da, bazı alanların "riskli alan" olarak ilan edilmesinin ardından başlatılan kentsel dönüşüm sürecinde anlaşmaya varılan hak sahipleriyle belediye arasında imzalar atılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Kale Mahallesi sınırları içinde bulunan 95 dekar alanda uygulanacak kentsel dönüşüm projesi kapsamında Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentin kültürel dokusunu canlandırmak açısından önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Tarihi Çorum Kalesi ve çevresinin Çorum'un Selçuklular'dan kalma mirası olduğunu belirten Aşgın, "Kale ve çevresi, belki de Türklerin Çorum'u Müslümanlaştırırken, Türkleştirirken ilk geldikleri, konakladıkları yerlerden biri. Şehrin kalbi olan bir merkezi ihya etme, tarihi dokusuna tekrar kavuşturmak birçok kişinin mutlaka hayaliydi. Bunu gerçekleştirmek bize nasip oldu." dedi.

Kale ve çevresinde yapılacak dönüşümle kente ruh katılacağına inandığını dile getiren Aşgın, şöyle devam etti:

"Proje aşamasının tamamlanmasının ardından hak sahipleriyle görüşmeye başladık. Üç teklif sunuldu. Hak sahiplerine, 'Buradaki haklarınız karşılığında Akkent TOKİ'den ev verelim. İsterseniz yerinizin bedelini tespit edip ödeyelim. İsterseniz mevcut yerdeki konut ya da ticaret alanınızın farkını ödeyerek yenisine sahip olun.' denildi. Bu üç tekliften hangisini kabul ederlerse onun üzerinden ilk imzaları atmış oluyoruz."

Aşgın, hak sahiplerinin 180 ay vade ile 250-300 bin lira ödeyerek yeni yapılacak konut ve iş merkezlerine sahip olabileceklerine işaret etti.

Kentsel dönüşüm projesinin, Tarihi Kültürel Yol Projesi'nin başlangıcını oluşturduğuna dikkati çeken Aşgın, "Bittiği nokta ise tarihi kültür meydanı. Şehrimizde kültürel tarihi dokunun ayağa kaldırılmasıyla ilgili vizyonumuz adım adım gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Çorum'un kentsel dönüşüm hayalinin gerçekleşmesinde en büyük payın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu vurgulayan Aşgın, şunları kaydetti:

"Yeryüzünde bu kadar vatandaşını düşünen başka bir memleket yok ancak her zaman böyle değildi. Eğer devletin lideri Recep Tayyip Erdoğan gibi vatanına, milletine aşık bir insan olursa, aşkla çalışan bir insan olursa, bizim bile 'Hakikaten böyle mi?' diye takip edeceğimiz güzellikleri yaşatmaya devam eder. Yaşatmaya devam etsin diye de 2023'te desteklerini bekliyoruz milletimizden. Bu anlamda bu hakkı da teslim edelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023, 2053, 2071'e güvenle, huzurla inşallah devam edelim."

Törende konuşmaların ardından anlaşmaya varılan hak sahipleriyle belediye arasında imzalar atıldı.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü
YEREL HABERLER Çorum'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 çocuk ...
Çorum'da kurulan stantta kronik hastalıklara dikkat çekiliyor
YEREL HABERLER Çorum'da kurulan stantta kronik hastalıklara dikkat ...
Tuğla ve kiremit üretim merkezlerinden Çorum'da fabrikalar tam kapasite çalışıyor
YEREL HABERLER Tuğla ve kiremit üretim merkezlerinden Çorum'da ...
Çorum'da uçurtma şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Çorum'da uçurtma şenliği düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.