Çorum'da düğün konvoyunda havaya ateş eden kişiye 2 bin 356 lira ceza

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde bir düğün konvoyunda kurusıkı tabanca ile havaya ateş ettiği tespit edilen kişiye 2 bin 356 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düğün konvoyunda silah atıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Osmancık Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, konvoyu durdurarak, ateş edildiği tespit edilen araçta arma yaptı.

Aramada bir kurusıkı tabanca ile mermi ve torpil ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıya "5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Kanunun 4/2 maddesi gereğince 2 bin 356 lira para cezası uygulandı.

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