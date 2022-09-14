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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

AA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

ÇORUM (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çorum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakan Muş, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) basına kapalı düzenlenen toplantıda sanayicilerle bir araya geldi. OSB'deki bazı sanayi kuruluşlarını gezen Muş, daha sonra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti. Aşgın, ziyarette Muş'a devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Muş daha sonra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek, kent hakkında bilgi aldı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret eden Muş, burada iş dünyasının temsilcileriyle yapılan istişare toplantısına katıldı. Basına kapalı düzenlenen toplantıda iş insanlarının talep ve önerilerinin toplandığı bildirildi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partilileriyle bir araya gelen Muş, burada yaptığı konuşmada, Çorum'un üretme kabiliyeti olan bir şehir olduğunu söyledi.

Çorum'un gelecekte üretim anlamında daha iyi yerlere gelebileceğini belirten Muş, "Birinci OSB genişleme alanlarıyla birlikte doldu. Yeni talepler var. Bu fabrikaların, yeni tesislerin açılabilmesi için altyapısının hazırlanması gerekiyor. Bu açıdan da hem milletvekillerimiz hem belediye başkanımız ve ilgili kurumlar gereken çalışmaları yapıyorlar." dedi.

Çorum'un hızlı tren hattına bağlanmasının önemli konulardan biri olduğuna dikkati çeken Muş, "Dolayısıyla hızlı tren hattına entegre olmasıyla birlikte buranın özellikle üretimde ve imalatta çok farklı bir noktaya çıkacağı aşikardır çünkü lojistik anlamında şehir için ciddi bir kolaylık olacaktır. Bu lojistik imkanları, ürünleri entegre sistem içine dahil olduktan sonra limanlara kadar hem ürettiği ürünlerin gitmesini kolaylaştıracak hem de ihtiyaç duyduğu hammaddenin limanlardan kolay bir şekilde ulaşımını sağlayacaktır." diye konuştu.

Çorum'un iyi bir yolda olduğunun altını çizen Muş, "Çorum emin adımlarla ilerleyen bir şehrimiz. Geleceği çok açık bir şehir. Şehircilik anlamında da güzel, ferah bir şehir. Huzurlu, güvenli bir Anadolu şehri ve insanları çok güzel insanlar. Çok sevdiğimiz bir şehir Çorum." ifadelerini kullandı.

Muş, MHP İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde esnaf temsilcileri ile basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Bakan Muş'a ziyaretlerine Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da katıldı.

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