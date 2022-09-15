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Çorum'da sendikalardan güvenlik görevlisinin hastanede öldürülmesine tepki

AA

Çorum'da sendikalardan güvenlik görevlisinin hastanede öldürülmesine tepki

ÇORUM (AA) - Çorum'da sağlık sendikalarının üyeleri, İstanbul'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuğrul Okudan'ın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Tabip Odası, Sağlık-Sen, Sağlık Emekçileri Sendikası, Genel Sağlık-İş ve Türk Sağlık-Sen üyeleri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklamayı yapan Öz Sağlık-İş Çorum Şube Başkanı Hüsnü Aykan, Okudan'ın, hastanede sessizlik çağrısı yaptığı sırada uğradığı saldırıda hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Sağlık çalışanları olarak olaydan büyük üzüntü duyduklarını vurgulayan Aykan, "Esenyurt Devlet Hastanesinde çalışanların, çevresinin asayişini sağlamak üzere gecesini gündüzüne katan güvenlik görevlisi arkadaşlarımızdan Tuğrul Okudan'ı kaybettik. Hem de işini yaparken, şifa dağıttığımız hastaların yakınları hiç acımadan, tereddüt edilmeden, 'Hastane ortamında bu kadar gürültü yapmayın.' diye uyardığı için araçlarında taşıdıkları bıçakla gözlerini kırpmadan hunharca katlettiler." ifadesini kullandı.

Sağlıkta şiddeti önlemek için alınan tedbirlerin caydırıcı olmadığını savunan Aykan, şunları kaydetti:

"Sağlıkta şiddet denildiğinde doktoru, hemşiresi, işçisi, memuru, her biri için ayrı ayrı ama aynı tepkiyi veriyoruz. Mevzuatta palyatif olarak yapılan düzenlemelerin yetersizliği, uygulanabilirliğinin bir türlü sağlanamaması, özellikle hastane özel güvenliklerinin olaylara müdahale sırasında savunmasız bırakılması, bu acıları dindirmeyecek. Sağlık çalışanları olarak artık evlerimizden çıkarken ailelerimizle, çocuklarımızla helalleşerek kurumlarımıza geliyoruz. Bu psikoloji ile sağlık hizmeti vermeye, destek hizmeti vermeye, güvenlik, asayiş hizmeti vermeye çalışıyoruz ancak artık sabrımız kalmadı. Bugün duyduğumuz öfke, duyduğumuz üzüntü kadar büyük."

Açıklamanın ardından Aykan için dua edildi.

Basın açıklamasına Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir de katıldı.


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