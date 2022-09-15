Çorum'dan Pakistan'daki sel bölgesine 3 tır ve 2 kamyon yardım gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'dan Pakistan'daki sel bölgesine 3 tır ve 2 kamyon yardım gönderildi

AA

Çorum'dan Pakistan'daki sel bölgesine 3 tır ve 2 kamyon yardım gönderildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da Valilik koordinesinde hazırlanan 3 tır ve 2 kamyon gıda ve hijyen malzemesi, Pakistan'daki sel bölgesine yollandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, sel felaketi yaşanan Pakistan için Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası kapsamında Çorum'dan 9 Eylül'de un yüklü tır Ankara TCDD Marşandiz Lojistik Müdürlüğü deposuna gönderildi.

Ardından kentte başlatılan yardım kampanyasında, yardımseverler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının katkısıyla 2 bin 702 gıda ve 402 hijyen kolisi hazırlandı.

Toplanan 2 tır ve 2 kamyon yardım malzemesi, Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanı'nda Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın katıldığı törenle Ankara'ya uğurlandı.

Yardım kampanyasına destek veren Çorum Belediyesi, İl Müftülüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Sivil ve Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Çorum Sanayici ve İşadamları Derneği, Memur-Sen İl Temsilciliği, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 13 ilçe kaymakamlığı ve belediyesi ile vatandaşlara teşekkür edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da sendikalardan güvenlik görevlisinin hastanede öldürülmesine tepki
YEREL HABERLER Çorum'da sendikalardan güvenlik görevlisinin ...
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çorum'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çorum'da ziyaretlerde ...
Bakan Muş: Çorum'un hızlı tren hattına bağlanması konusu önemli
YEREL HABERLER Bakan Muş: Çorum'un hızlı tren hattına bağlanması ...
Çorum'daki kumar operasyonunda dolandırıcılıktan aranan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Çorum'daki kumar operasyonunda dolandırıcılıktan ...
Çorum'da düğün konvoyunda havaya ateş eden kişiye 2 bin 356 lira ceza
YEREL HABERLER Çorum'da düğün konvoyunda havaya ateş eden kişiye 2 ...
DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Çorum'da yerel yöneticilerle buluştu
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Çorum'da yerel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.