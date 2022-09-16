Çorum'da 7 bin yıllık Kandiber Kalesi'nin etrafı yeşil alana dönüştürülecek

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan yaklaşık 7 bin yıllık Kandiber Kalesi'nin çevresinin, kamulaştırılarak yeşil alana dönüştürülmesi planlanıyor.

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesindeki Kandiber Kalesi, beş asırlık Koyunbaba Köprüsü ile ilçenin önemli tarihi mekanları arasında bulunuyor.

Kalenin üzerinde bulunduğu kayadan özellikle yağışlı havalarda kopup ilçe merkezine düşen kaya parçaları ise risk oluşturuyor. Ancak kale ve kayalığın arkeolojik sit alanı olması nedeniyle alt ve üstyapı yatırımları yapılamıyor.

Bu sorunun önüne geçmek amacıyla Osmancık Belediyesi, Kandiber Kalesi çevresindeki 81 parselin kamulaştırılarak bölgedeki evlerin yıkılması amacıyla harekete geçti.

Belediyenin talebi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı acele kamulaştırma kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararın ardından AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, kamulaştırılacak alanda incelemede bulundu.

Kaya, AA muhabirine, bölgedeki hanelerin kamulaştırıldıktan sonra yıkılarak Osmancık halkının ortak kullanımına sunulacağını söyledi.

Mevcut haliyle bölgeye altyapı hizmeti götürülemediğini ayrıca taş düşme riski olduğuna dikkati çeken Kaya, alanın kamulaştırılmasıyla ilçenin gelişiminin hızlanacağını dile getirdi.

Kaya, kamulaştırma sürecinde hiçbir hak sahibinin mağdur edilmeyeceğini vurguladı.

Gelgör de ilçe için hayırlı bir karara imza atıldığını, Osmancık'ın daha güzel bir ilçe olacağını belirterek, "81 parseldeki hak sahiplerinin tespitinin ardından kamulaştırma görüşmeleri başladı. Alan, çevre düzenlemesi ve ışıklandırmasıyla güzel bir park ve yeşil alan olarak hizmet verecek." dedi.

Gelgör, acele kamulaştırma kararından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Milletvekili Kaya'ya teşekkür etti.





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