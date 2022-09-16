Dodurga Belediye Başkanı Aydın'ın annesinin cenazesi defnedildi

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ın 85 yaşında vefat eden annesi Güleser Aydın'ın cenazesi, toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren Güleser Aydın'ın cenazesi, Dodurga Kızılkanat Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ile vatandaşlar katıldı.





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