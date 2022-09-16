Çorum'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum’da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gülay R. (65) idaresindeki 06 BP 6757 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Kaymakçı mevkisinde refüjdeki çelik bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Necmettin R, Sevcan R. ve Ozan E. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

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