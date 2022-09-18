Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Ahacık köyü Karabalçık mevkisindeki ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Bayat Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, yangının ormanlık alandaki sarp kayalık bölgede devam ettiğini söyledi.

Yangına itfaiye ekiplerinin 2 helikopter ile Bayat ve İskilip belediyelerinin 10 araçla müdahale ettiğini belirten Çiftçi, havanın kararmasının ardından yangına müdahalenin gece görüş özelliğine sahip iki yangın söndürme uçağıyla devam edeceğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.