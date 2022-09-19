Çorum'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Nuran Ç'nin (38) kullandığı otomobil, Gülabibey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde refüje çarptı.

Sürücü, çarpmanın etkisiyle araçtan fırladı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Nuran Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.