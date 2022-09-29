Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı

AA

Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı

ÇORUM (AA) - Ankara Üniversitesi Senatosu, yeni akademik yılın ilk toplantısını, Çorum'daki Alacahöyük Ören Yeri'nde gerçekleştirdi.

​​​​​​​Alacahöyük Ören Yeri'ni gezen Ankara Üniversitesi Senatosu üyelerine Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım tarafından burası ve Hititler hakkında bilgi verildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Alacahöyük Müzesi bahçesinde düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Çorum'un toprak büyüklüğü bakımından Türkiye'nin 20. büyük şehri olduğunu söyledi.

Tarım yapılabilir 535 bin hektar arazileri bulunduğunu belirten Çiftçi, yetiştirilen bazı ürünlerin Türkiye'de ilk yirmide olduğunu dile getirdi.

Çorum'un İç Anadolu ile Karadeniz bölgesinin kesişiminde, her iki bölgenin özelliklerini taşıyan geçiş bölgesinde yer aldığına işaret eden Çiftçi, "Çorum merkezde 154 hektar alanda rekor denememiz olmuştu. Bir saat içinde tek lokasyonda en fazla ağaç dikimi Endonezya'daydı, 236 bin fidan dikmişlerdi. Biz 2019 yılında 303 bin 150 fidanla bu rekoru kırdık. Hala rekorumuz devam ediyor." dedi.

Çorum'dan geçen yıl 2,6 milyar dolarlık ihracat yapıldığına dikkati çeken Çiftçi, Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva ile de önemli tarih, turizm ve kültür şehirleri arasında yer aldıklarını kaydetti.

- Ankara Üniversitesi Senatosu ilk kez Ankara dışında toplandı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da üniversite senatosunun ilk kez Ankara dışında bir yerde toplandığının altını çizerek "1935 yılında bizzat Cumhuriyet'imizin kurucusu Atatürk'ün ismini vererek kurdurduğu Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, arkeolojik kazılara ilk kez Alacahöyük'te başladı. Ankara Üniversitesinin sembolü olan Hitit güneşi burada bulundu. Ankara Üniversitesi o sembolü taşıyor. İstedik ki senatörlerimiz, Ankara Üniversitesinin yöneticileri burayı görsün. Burada nasıl bir tarih yattığını görsün." diye konuştu.

Hitit Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında yakın iş birliği bulunduğunu dile getiren Ünüvar, iki üniversitenin birlikteliğinden yeni projeler çıkartabileceklerini düşündüğünü söyledi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ise Alacahöyük'ün tarihsel anlamda çok önemli bir yer olduğunu belirterek, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Ankara Üniversitesi ile çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılara, Alacahöyük'ü temsil eden motiflerin bulunduğu hediyeler sunuldu.

Programa Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile Ankara Üniversitesi Senatosu üyeleri katıldı.

Buradaki programın ardından Ankara Üniversitesi Senato Toplantısı, eski belediye binasında gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada dili boğazına kaçan motosikletliye hayat kurtaran müdahale
YEREL HABERLER Kazada dili boğazına kaçan motosikletliye hayat ...
Çorum'da doğum günü kutlamasında 2 kişi silahla yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da doğum günü kutlamasında 2 kişi silahla ...
'Kötü koku' yayılan evden 2 kamyon çöp çıktı
YEREL HABERLER 'Kötü koku' yayılan evden 2 kamyon çöp çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.