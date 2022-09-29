Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı

ÇORUM (AA) - Ankara Üniversitesi Senatosu, yeni akademik yılın ilk toplantısını, Çorum'daki Alacahöyük Ören Yeri'nde gerçekleştirdi.

​​​​​​​Alacahöyük Ören Yeri'ni gezen Ankara Üniversitesi Senatosu üyelerine Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım tarafından burası ve Hititler hakkında bilgi verildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Alacahöyük Müzesi bahçesinde düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Çorum'un toprak büyüklüğü bakımından Türkiye'nin 20. büyük şehri olduğunu söyledi.

Tarım yapılabilir 535 bin hektar arazileri bulunduğunu belirten Çiftçi, yetiştirilen bazı ürünlerin Türkiye'de ilk yirmide olduğunu dile getirdi.

Çorum'un İç Anadolu ile Karadeniz bölgesinin kesişiminde, her iki bölgenin özelliklerini taşıyan geçiş bölgesinde yer aldığına işaret eden Çiftçi, "Çorum merkezde 154 hektar alanda rekor denememiz olmuştu. Bir saat içinde tek lokasyonda en fazla ağaç dikimi Endonezya'daydı, 236 bin fidan dikmişlerdi. Biz 2019 yılında 303 bin 150 fidanla bu rekoru kırdık. Hala rekorumuz devam ediyor." dedi.

Çorum'dan geçen yıl 2,6 milyar dolarlık ihracat yapıldığına dikkati çeken Çiftçi, Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva ile de önemli tarih, turizm ve kültür şehirleri arasında yer aldıklarını kaydetti.

- Ankara Üniversitesi Senatosu ilk kez Ankara dışında toplandı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da üniversite senatosunun ilk kez Ankara dışında bir yerde toplandığının altını çizerek "1935 yılında bizzat Cumhuriyet'imizin kurucusu Atatürk'ün ismini vererek kurdurduğu Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, arkeolojik kazılara ilk kez Alacahöyük'te başladı. Ankara Üniversitesinin sembolü olan Hitit güneşi burada bulundu. Ankara Üniversitesi o sembolü taşıyor. İstedik ki senatörlerimiz, Ankara Üniversitesinin yöneticileri burayı görsün. Burada nasıl bir tarih yattığını görsün." diye konuştu.

Hitit Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında yakın iş birliği bulunduğunu dile getiren Ünüvar, iki üniversitenin birlikteliğinden yeni projeler çıkartabileceklerini düşündüğünü söyledi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ise Alacahöyük'ün tarihsel anlamda çok önemli bir yer olduğunu belirterek, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Ankara Üniversitesi ile çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılara, Alacahöyük'ü temsil eden motiflerin bulunduğu hediyeler sunuldu.

Programa Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile Ankara Üniversitesi Senatosu üyeleri katıldı.

Buradaki programın ardından Ankara Üniversitesi Senato Toplantısı, eski belediye binasında gerçekleştirildi.

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