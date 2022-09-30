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Çorum Şeker Fabrikası'nın pancar alım kampanyası başladı

AA

Çorum Şeker Fabrikası'nın pancar alım kampanyası başladı

ÇORUM (AA) - Çorum Şeker Fabrikası'nın pancar alım kampanyası törenle başladı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, fabrika bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni kampanya döneminin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin dünyada üretilen şekerin yüzde 6'sını karşıladığını belirten Çiftçi, "Geçen yıl 6 vilayette 235 köyümüzde 117 bin dekar alanda pancar ekimi gerçekleşmişti. Bu sene yine 6 ilde 147 köyde 128 bin dekar alanda pancar ekimi yapıldı." dedi.

Türkiye'de 33 şeker fabrikası bulunduğunu, bunların 15'inin Türk Şeker, 12'sinin özel sektör, 6'sının da pancar kooperatifleri tarafından işletildiğini dile getiren Çiftçi, Türkiye'nin pancar üretiminde dünyada beşinci sırada bulunduğunu kaydetti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise tarımın öneminin her geçen gün artığına işaret ederek, sorunsuz bir kampanya dönemi dileğinde bulundu.

Çorum Şeker Fabrikası özelleştirildiği dönemde tartışmalar çıktığını, konunun farklı noktalara çekilmek istendiğini anlatan Aşgın, "Bu sene 1 milyar liranın üzerinde çiftçilerimize ödeme yapılacak. Alım rakamlarımıza bakıldığı zaman, geçtiğimiz yıla oranla 4 kat arttığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi de 5. pancar alım kampanyasında 2 bin 750 çiftçiden 750 bin ton pancar almayı ve 110 bin ton şeker üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aynı zamanda 32 bin ton melas ve 180 bin ton küspe de üreteceklerine işaret eden Safi, şöyle devam etti:

"16 polarlı pancarın 420 lira olan fiyatı bu sene yüzde 245 artışla 1400 liraya yükseltildi. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisi bir kez daha üreten çiftçinin yanında olduğunu göstermiştir. Çorum Şeker olarak biz de 1400 lira fiyatı 1500'e yükselttik. 75 lira küspe parasıyla Çorum Şeker olarak birim/ton fiyatımız 1575 liradır. Bu fiyatla 25 şeker fabrikası içinde en yüksek fiyatı veren firmalardan biriyiz. Çiftçilerimize 1 milyar 250 milyon lira ödeme yapmayı planlamaktayız. Çiftçilerimizin hesaplarına 400 milyon lira yatırdık. Kalan parayı da kampanya döneminde ödeyeceğiz. Ayrıca 200 milyon lira civarında nakliyecilerimize ödeyeceğiz."

Safi, 2018 yılında fabrikayı satın aldıktan bugüne kadar 400 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarına dikkati çekerek, "Geçen yıl nakliye konusunda çiftçilerimizin mağduriyet yaşadığını, küspesinin tarlalarında çürüdüğünü ve polarının düştüğünü tespit ettik. Aldığımız 60 tır ile çiftçilerimizin pancarının doğru şekilde zamanında fabrikaya gelmesini sağlayacağız. Kampanya döneminde 1500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Sektör olarak ise 30 bin kişiye ulaşıyoruz." diye konuştu.

Törende, kampanya kapsamında fabrikaya pancar getiren ilk 3 üreticiye hediyeler verildi, kurban kesildi.

Törene Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan da katıldı.


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