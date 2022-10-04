Çorum'da çocuklar barınaktaki sahipsiz hayvanları besledi

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ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesince 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çorum Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe kentteki okullarda öğrenim gören öğrenciler ile öğretmenleri katıldı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, burada yaptığı konuşmada, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolle 1500 metrekarelik alanda kurulacak hayvan hastanesinin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Hayvan hastanesi için gelecek yıl ihalenin yapılacağını belirten Çöplü, "Projemiz tamam. Burada komplike bir hastane olacak, ameliyathanelerinden müşahede odalarına kadar." dedi.



Hayvanların daha güzel şekilde tedavisinin oluşturulabileceği dört dörtlük bir hayvan hastanesi yapacaklarını vurgulayan Çöplü, "Sahipsiz hayvanlar bize birer emanettir. Onları bizim can dostlarımız olarak ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinlikte Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan mamalar çocuklara dağıtılarak, barınakta bulunan hayvanların beslenmesi sağlandı.

Daha sonra çocuklara da pamuk şeker ikramında bulunuldu.

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