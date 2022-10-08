Çorum'da kömür ocağında metan gazından zehirlenen işçi hayatını kaybetti

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ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde kömür ocağında metan gazından zehirlenen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çomu köyünde çalıştığı kömür ocağına inen İbrahim Ayan (47), bir süre sonra çalışma arkadaşları tarafından baygın halde bulundu.

Ocaktan çıkartılan Ayan'a ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Metan gazından zehirlendiği belirlenen Ayan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Çorum Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





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