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Çorum'un bitki özleri kimya tesisinde işlenip 10 ülkeye ihraç ediliyor

AA

Çorum'un bitki özleri kimya tesisinde işlenip 10 ülkeye ihraç ediliyor

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Çorum'daki üç ortağın kurduğu firmada oje, krem ve otomobil torpido parlatıcısının da aralarında bulunduğu 200'ün üzerinde kimyasal ürün, yurt dışından talep görüyor.

Esra ve İsmail Kaya çifti ile İsa Kara'nın ortaklığında KOSGEB desteğiyle 2019'da 2 bin metrekare alanda kurulan kimya tesisinde, Çorum'da yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin özleri kullanılarak kişisel bakım ürünleri üretilmeye başlandı.

Kovid-19 salgını sürecinde temizlik ve hijyen ürünlerine de yönelen firma, ardından otomotiv sanayisinde kullanılan çeşitli kimyasalları da üreterek, dış pazara yöneldi.

Üretiminin yüzde 95'ini 10 ülkeye ihraç eden firma, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ne fabrika yatırımına başladı.

Firma ortaklarından İsa kara, AA muhabirine, ithalat yapmadan, tamamen yerelden temin edilen ham maddeyi işleyip ihracat yaptıklarını söyledi.

Üretime otomotiv ve kozmetik olmak üzere iki grupta devam ettiklerini belirten Kara, "Otomotivde özellikle antifriz, adblue, cam suyu ve buna benzer kimyasallar olmak üzere yaklaşık 70 ürünün üretimini yapmaktayız. Kişisel hijyen ve bakım ürünlerinde de el dezenfektanı, sıvı sabun, kişisel bakım kremleri, aseton gibi yaklaşık 140 kalemde üretim yapmaktayız." dedi.

Avrupa ülkelerinden ürünlerine talebin sürekli arttığını dile getiren Kara, "Ürünlerimizin neredeyse tamamı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ihraç ediliyor. İngiltere, Hollanda, Almanya, İtalya, İspanya'nın yanı sıra bazı Afrika ülkeleri, Gürcistan ve Azerbaycan'a da ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

Yeni yatırım için OSB'de arsa tahsisi yapıldığını ve fabrikanın inşaatına başladıklarını anlatan Kara, bu süreçte devlet desteklerinden de en iyi şekilde yararlandıklarını vurguladı.

- "Yeni makine yatırımımızı da devletimizin sağladığı kaynaklarla devam ettirmekteyiz"

Devletin ihracat ve istihdama teşvik edici politikalarının kendilerini cesaretlendirdiğinin altını çizen Kara, şunları aktardı:

"İmalatımızı artırmak amacıyla yeni fabrikamızı kuruyoruz. Devletimizin ihracatçı ve istihdamı artırıcı söylemleri bizi cesaretlendirdi ve bu yatırıma yöneltti. Yeni yatırımımız için hibe desteği almak üzere TKDK'ye başvurmuştuk, onaylandı. KOSGEB'den de AR-GE ve makine ekipman konusunda destek aldık. Yeni makine yatırımımızı da devletimizin sağladığı kaynaklarla devam ettirmekteyiz."

- "Yıllık ihracatımız 1 milyon dolar seviyesinde"

AR-GE'ye önem verdiklerini, Çorum ve İç Anadolu Bölgesi'nde yetişen bitkilerle ilgili sürekli araştırmalar yaptıklarını söyleyen Kara, "İhracatını yaptığımız ürünlerin ham maddesini tamamen yerelde yetişen bitkilerden temin ediyoruz. Yeni tesisimizde ithalat yapmadan tamamen burada ürettiğimiz ürünleri ihraç edeceğiz ve döviz geliri elde etmiş olacağız. Şu anda yıllık ihracatımız 1 milyon dolar seviyesinde. Bu yılı 1,5 milyon dolarla kapatmayı hedefliyoruz. Yeni fabrikamızda, yerel bitki örtüsünden yararlanarak yıllık 15 milyon dolar civarında ihracat yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Firmanın ziraat mühendisi Ebrar Altıkardeş ise Çorum'un zengin bitki çeşitliliğine sahip bir il olduğuna işaret etti.

Hem bölgeye has, hem de doğal ekosistemde yetişen birçok bitkinin olduğunu belirten Altıkardeş, şunları kaydetti:

"Biz burada bu bitkilerin özlerinden yararlanabileceğimiz şekilde ürünler elde ediyoruz. Kozmetik ürünleri elde ediyoruz. Ziraat ve kimya mühendisleriyle araştırmalar, denemeler yapıyoruz ve özellikle kozmetik alanında yenilikçi yaklaşımla ilerliyoruz. Şu anda en fazla asetonsuz aseton, yani insanları rahatsız etmeyen, ojeleri çıkartırken kullanılan sıvının kokusunu önleyecek şekilde bir aseton geliştirdik. Araştırmalarımız devam ediyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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