Çorum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

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ÇORUM (AA) - Çorum’da kendisinden uzun süre haber alınamayan 54 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Hüsnü Güney'den bir süre haber alınamaması üzerine yakınları polisten yardım istedi.

İhbar üzerine Gülabibey Mahallesi Bağcılar 4. Cadde üzerinde bulunan eve giren polis ekipleri, Güney'in cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Güney’in cenazesi, otopsi işlemleri için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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