Çorum'da 18. Oğuzlar Ceviz Festivali başladı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un coğrafi işaret tescili bulunan Oğuzlar cevizini tanıtmak amacıyla düzenlenen 18. Oğuzlar Geleneksel Ceviz Festivali başladı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve vatandaşlarla birlikte festival meşalesini yaktı.

Vali Çiftçi ve beraberindekiler daha sonra Hükümet Konağı'ndan festivalin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Çorum Belediyesi mehter bölüğünün gösterisi eşliğinde yapılan yürüyüşe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Çiftçi, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin ilçelerin ve ürünlerin tanıtımında faydalı, ayrıca birlik ve beraberliğe vesile olduğunu söyledi.

Çorum'u kültür, sanat, tarih, sanayi, imalat ile aynı zamanda tarım ve hayvancılık şehri olarak gördüğünü belirten Çiftçi, Çorum'un içinde bulunduğu TR83 Bölgesi'nin tarımla ön plana çıktığını bildirdi.

Çorum'un ceviz üreten iller arasında beşinci sırada yer aldığına dikkati çeken Çiftçi, şöyle devam etti:



"Oğuzlar cevizi, kabuğuyla aromasıyla rengiyle önemli ürünlerden biri. Cevizin en fazla üretildiği ilçelerden biri Oğuzlar. Ceviziyle meşhur olan bir ilçemiz. Bunu biraz daha ileri noktaya götürmek valiliğimizin, kaymakamlığın ve belediyenin ortak görevlerindendir."

Bitlis'in Adilcevaz ve Kırşehir'in Kaman ilçelerinde kaymakamlık yaptığını aktaran Çiftçi, bu ilçelerin de ceviziyle meşhur olduğunu, 11 yıl ceviz üretilen yerlerde görev yaptığı için ceviz uzmanı sayılabileceğini kaydetti.

Kendisine hangi ilçenin cevizinin daha iyi olduğunun sorulduğunu anlatan Çiftçi, "Tek cevap veremediğim nokta burası. Cazgırların güreşe başladığında söylediği gibi 'İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane.' Artık görev yaptığım yerlerdeki cevizleri birbirleriyle kıyaslayamıyorum. Hepsi de birbirinden güzel." diye konuştu.

Oğuzlar'daki ceviz üretimi artırmayı istediğini dile getiren Çiftçi, ilçenin bu konuda daha hatırı sayılır bir noktaya gelmesini arzuladığını sözlerine ekledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, ilçenin kalkınması ve gelişmesi için 20 yılda önemli yatırımlar yapıldığını anlattı.

- "Oğuzlar ismini dünyaya ceviz ile duyurdu"

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, 17. festivalin 2019'da yapıldığını, salgın nedeniyle festivallere 2 yıl ara verildiğini söyledi.

Oğuzlar'ın ismini dünyaya ceviz ile duyurduğunu dile getiren Yıldırım, "İlçemiz ceviz üretiminde kaliteyi artırmak adına günden güne kendisini geliştirmektedir. Milletimiz ceviz yesin diye fiyat artırımı yapmadan, üzerine fahiş fiyatlar koymadan cevizleri yetiştiriyoruz. İlçe halkımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Oğuzlar cevizinin marka haline geldiğini, yeni projelerle katma değeri daha yüksek bir ürüne dönüştürmek istediklerini sözlerine ekledi.

Törende konuşmaların ardından en güzel ceviz yetiştiriciliği yarışması yapıldı.

Yarışmada birinci Ayşe Çağlar, ikinci Zehra Tiryaki ve üçüncü Alperen Gümüş'e ödüllerini Vali Mustafa Çiftçi verdi.

Açılış töreninde ayrıca, ilçede cevizle ilgili şiir, cevizli baklava ve pasta-börek yarışmalarında dereceye girenler de ödüllendirildi.



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