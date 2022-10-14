Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

İmar barışı çıkacak mı, ne zaman açıklanacak?

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ÇORUM (AA) - Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde aralarında husumet bulunan B.D. ile İ.K. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine B.D, İ.K'yi karnından bıçakla yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan B.D. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.







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