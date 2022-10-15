Oğuzlar Geleneksel Ceviz Festivali etkinlikleri maden kazası nedeniyle iptal edildi

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ÇORUM (AA) - 18. Oğuzlar Geleneksel Ceviz Festivali'nin ikinci gün etkinliklerinin, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Amasra'da yaşanan elim kazadan dolayı üzüntülü olduklarını bildirdi.

Yıldırım, "Bartın'da yaşanan elim kazadan dolayı festivalimizin 2. gün etkinlikleri iptal edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

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