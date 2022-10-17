Çorum'da hasta yakınları tıbbi sekreteri darbetti

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ÇORUM (AA) - Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları, tıbbi sekreteri darbetti.

Alınan bilgiye göre, Çocuk Acil Servisi'nde görevli tıbbi sekreter Mehmet Küçük ile bir hasta yakını arasında muayene sırası nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını telefonla arkadaşlarını da çağırdı. Hasta yakınları, Küçük'ü darbetti.

Hastanenin güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kavgada yüzünden iki yumruk darbesi alan Küçük, yaralandı. Küçük, hastanede tedavi altına alındı.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, zanlıları gözaltına aldı.

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