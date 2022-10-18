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Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet

AA

Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet

ÇORUM (AA) - Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini silahla öldüren zanlı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ezgi Taşkıran Zavar'ı (27) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Emrah Özkan çelik yelek giydirilerek getirildi.

Özkan, savunmasında, olay günü eşiyle konuşurken Zavar'ın araçtan inerek kendisine aşağılayıcı sözler söylediğini iddia etti. Özkan, "Ben işlerin bu duruma gelmemesi için çok mücadele ettim. Benim kurulu bir düzenim vardı. İnsanlar beni yaptığım binalara bakıp takdir ederlerdi. Beni sürekli tahrik ettiler. Erkek olduğum için bazı şeyleri konuşamıyorum. Beni insan içine çıkamayacak hale getirdiler." dedi.

Sanığın boşanma aşamasındaki eşi Özgecan Özkan, anne Yüksel Taşkıran ile maktulün ailesinin avukatları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Özkan'ın avukatı, müvekkilinin suçu ağır tahrik altında işlediğini savunarak haksız tahrik koşullarının uygulanmasını istedi.

Davayı karara bağlayan Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Özkan'ı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, birden fazla kişiye karşı tehdit suçundan 3 yıl 9 ay hapis, eşine karşı kasten yaralama suçundan 12 ay ve 6136 sayılı yasaya muhalefetten 2 yıl hapis ile 50 gün karşılığı para cezalarına çarptırırken cezalarda indirim uygulamadı.

Ezgi Taşkıran Zavar'ın ailesinin avukatı Semra Akyüz, duruşmanın ardından gazetecilere, adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını hatırlatan Akyüz, "Karşı tarafın bütün haksız iddialarına, suçtan kurtulmaya yönelik bütün savunmalarına rağmen mahkeme buna kanaat etmemiş ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar vermiştir. Ayrıca silahla zincirleme tehdit, kasten yaralama suçlarından da ceza aldı. Zaten sanığın daha önceki sabıka kaydı da çok fazladır. İnşallah adalet yerini buldu. Daha da bulacaktır. Kadın cinayetlerinin önüne geçilecektir. Bu son olsun, bir daha da olmasın istiyoruz. Böyle olaylar yaşanmadan önce inşallah bütün tedbirler alınır." dedi.

Sanığın babası Ercan Özkan ise oğlunun katil olmadığını öne sürerek "Her ne kadar benim oğlum vurduysa da katil annesi, Özgecan Taşkıran ve avukat Ayşenur Parlatan'dır. Çünkü benim oğlumu hep tahrik etmişlerdir. Uzaklaştırma kararı aldırdıkları halde 3-4 kez evinin önüne gelmişlerdir. Benim oğlumun onlardan şikayeti vardır." ifadesini kullandı.

Çorum'da 31 Mayıs'ta Özgecan Özkan, kız kardeşi Ezgi Taşkıran Zavar ve annesi Yüksel Taşkıran ile çocuğunu almak için boşanma aşamasındaki eşi Emrah Özkan'ın evine gitmiş, caddede karşılaşan çift arasında tartışma çıkmıştı. Bu sırada Emrah Özkan'ın silahla ateş ettiği Zavar, hastanede hayatını kaybetmişti. Kaçan Emrah Özkan 8 Haziran'da teslim olmuş ve tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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