Çorum’daki kavga eden iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da yaşanan bıçaklı kavgada iki çocuk yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi’nde A.K. (16) ile C.Ç. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuklar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan C.Ç'nin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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