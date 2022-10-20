Çorum'da meme kanseri farkındalık yürüyüşü yapıldı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla pembe balonlarla farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Osmancık Sağlık Müdürlüğünce Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen yürüyüş kapsamında Alparslan Türkeş Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ilçenin çeşitli cadde ve sokaklarında yürüdü.

Yürüyüş sırasında kadınlara meme kanseri hakkında bilgiler içeren broşür ve pembe balonlar dağıtıldı.

"Kanserde erken teşhis hayat kurtarır", "Taramalarını ihmal etme, kansere yol verme" şeklinde dövizler taşıyan grup, yürüyüşün ardından Osmancık Belediyesi önünde açılan bilgilendirme standını ziyaret etti.

Osmancık İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yunus Emre Bedir, AA muhabirine, Türkiye'de her 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğünü söyledi.

Erken teşhisin hayat kurtardığını belirten Bedir, Osmancık'taki 40-69 yaş aralığındaki kadınların, Osmancık Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) ücretsiz tarama yaptırabileceklerini bildirdi.

Yürüyüşe Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin yanı sıra İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, sağlıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

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