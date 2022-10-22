Alaca Belediyesi muhtarları ağırladı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da Alaca Belediyesi, Muhtarlar Günü vesilesiyle mahalle ve köy muhtarlarına yönelik yemek programı düzenledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programında yaptığı konuşmada, Alaca'ya Veteriner Teknisyenliği Lisesi açacaklarını söyledi.

Alaca'da devam eden projelerin başında Koçhisar Barajı Sulama Projesi'nin geldiğini belirten Kaya, projenin tamamlanmasıyla toplam 120 bin dönüm arazinin suya kavuşacağını anlattı.

Kaya, 3. etap TOKİ konutlarının devam ettiğini, talep olursa 4. etap için de çalışma yapılabileceğini bildirdi.

Türkiye'nin güçlü bir lidere sahip olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda görüyoruz ki dünyada güçlü olmak hem milli silahlarla hem güçlü liderle hem güçlü milletlerle oluyor. Hamdolsun güçlü bir liderimiz var. Hamdolsun 20 yıldır yaptığımız, bizim bile bilmediğimiz güçlü silahlarımız var. Hamdolsun 15 Temmuz'da dirayetli duran, ölümü ölümle korkutan bir milletimiz var. Bu yüzyılı Türkiye yüzyılı olarak ilan ediyoruz. 28 Ekim'de de Ankara'da manifestomuzu açıklayacağız."

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da muhtarların devletin gözbebeği olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı düzenlemelerle muhtarların altın çağlarını yaşadığını dile getirdi.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve muhtar Gıyasettin Yılmaz da konuşmalarında Muhtarlar Günü'nü kutladı.

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