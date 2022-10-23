Çorum'da park halindeki iki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki iki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Mert K'nin kullandığı 19 LA 899 plakalı otomobil, Yozgat Caddesi'nde park halindeki iki otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücünün polise, seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapıp iki otomobile çarptığını söylediği öğrenildi.

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