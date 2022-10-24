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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'un asırlık Kargı Panayırı başladı

AA

Çorum'un asırlık Kargı Panayırı başladı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde asırlardır yapıldığı bilinen Kargı Panayırı, mehteran takımı eşliğinde yapılan yürüyüşle başladı.

Kargı Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, Saat Kulesi'ne kadar yürüdü. Vatandaşların mehter takımı eşliğindeki yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, panayırın açılış töreninde yaptığı konuşmada, panayırın Kargı Panayırı'nın önemli bir kültürel miras olduğunu söyledi.

Ulusların kültürlerini yaşattıkları sürece var olacağına dikkat çeken Kubalı, "Uluslar kültürlerini kaybettikleri zaman tarihten de yok olurlar. Bu nedenle bu kültürü yaşatarak panayırın düzenlenmesinde emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından açılış programı mehter gösterisiyle devam etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl aranın ardından düzenlenen panayır kapsamında konserlerin yanı sıra, yağlı güreş ve trap gibi etkinlikler yapılacak.

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