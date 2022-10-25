Çorum ve Zonguldak'taki dolandırıcılık olaylarının zanlısı Aksaray'da yakalandı

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ÇORUM (AA) - Çorum ve Zonguldak'ta kendisini komiser olarak tanıtıp arama bahanesiyle evlerine girdiği iki kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve Aksaray'da yakalanan zanlı, tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum'da telefonda kendisini komiser olarak tanıtan zanlı, karşıdaki kişiye, kimliğini soyulan kuyumcu dükkanında bulduklarını, evinde arama yapması gerektiğini söyledi.

Daha sonra eve giden zanlı, evdeki yaklaşık 150 bin lira tutarındaki altın ve bir miktar parayı inceleme yapılacağı bahanesiyle alıp kayıplara karıştı.

Dolandırıldığını anlayan vatandaşın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak üzere çalışma başlattı.

Benzer yöntemle 5 gün sonra da Zonguldak'taki bir kişinin yaklaşık 70 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, kimliğini belirlediği zanlıyı takibe aldı.

Şehirler arası otobüste seyahat ettiği belirlenen zanlı, Aksaray'daki kontrol noktasında gözaltına alınarak Çorum'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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