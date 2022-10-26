Çorum'da husumetlisini öldürüp kaza süsü verdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde, tüfekle ateş ederek öldürdüğü husumetlisini traktör kazası süsü vererek örtbas etmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Seki köyü yakınlarındaki ormanlık alanda Sefer Öztürk'ü (41) tüfekle ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.K, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.K'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği, aralarında çıkan kavgada Öztürk'ün traktörü üzerine sürdüğünü, kendisinin de ateş ettiğini, daha sonra korkup olaya kaza süsü vermek için traktörün römorkunu Öztürk'ün üzerine devirdiğini söylediği öğrenildi.

Seki köyünde yaşayan Sefer Öztürk'ün cansız bedeni, 22 Ekim'de odun kesmek için gittiği ormanlık alanda devrilmiş traktör römorkunun altında bulunmuştu.

Trafik kazası nedeniyle öldüğü sanılan Öztürk'ün jandarma olay yeri inceleme ekiplerince karın bölgesinde ateşli silah yarası tespit edilmesi, otopside ateşli silah yarasının kesinleşmesi üzerine başlatılan soruşturmada, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu M.K. tarafından öldürüldüğü belirlenmiş, zanlı gözaltına alınmıştı.





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