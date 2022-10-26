Çorum'da hasadın ardından kadınların ceviz sucuğu mesaisi

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ÇORUM (AA) - Çorum'da yoğun şekilde ceviz üretiminin yapıldığı Oğuzlar ilçesinde hasadın ardından vatandaşlar ceviz sucuğu yapımına başladı.

Kolay kırılan ince kabuğu, lezzeti ve kalitesiyle bilinen Oğuzlar cevizi, çerez olarak tüketilmesinin yanında ilçedeki kadınların hamarat ellerinde kışın tüketilmek üzere ceviz sucuğuna dönüştürülüyor.

Hasadın ardından kurutulan cevizler iğne yardımıyla ipe dizildikten sonra kaynatılan üzüm pekmezinin içine batırılıyor. Bir süre pekmezde bekletilen ipe dizili cevizler, daha sonra çıkartılarak kuruması için asılıyor.

Ayşe Çamdal, AA muhabirine, yılda ortalama 100 kilogram ceviz sucuğu yaptığını söyledi.

Geleneksel yöntemlerle kış için hazırladıkları ceviz sucuğunu ailesiyle tükettiğini, hem de Çorum'un yanı sıra Ankara ve İstanbul'da sattığını belirten Çamdal, ceviz ve pekmezden oluşan ceviz sucuğunun son derece sağlıklı bir yiyecek olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 50 yıldır ceviz sucuğu yaptığını anlatan Çamdal, ceviz sucuğu yapımını gelinlerine ve torunlarına da öğrettiğini, gelecekte onların da ceviz sucuğu yapmaya devam etmesini istediğini sözlerine ekledi.

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