Çorum'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu.

İmambey Mahallesi Mescit Sokak'taki evinde yalnız yaşayan emekli öğretmen Kadir Buğday'dan (71) bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol etmek için eve geldi.

Buğday'ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Buğday'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Buğday'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kargı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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