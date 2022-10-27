Çorum'da Hitit Yolu'nda doğa yürüyüşü yapıldı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Hitit Yolu'nda doğa yürüyüşü yapıldı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organize ettiği doğa yürüyüşe, Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, OKA temsilcileri, doğa sporları temsilcileri, Çorum Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile doğa tutkunları katıldı.

Hattuşa Antik Kenti'nde bulunan Kral Kapısı'nda başlayan yürüyüş Kayalıboğaz kanyonunu takip ederek Hitit surları önünde tamamlandı.



Hitit Yolu Yürüyüş parkurları üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yürüyüş platformları da doğaseverlerin beğenisini kazandı.

Doğa yürüyüşünün ardından katılımcılar Hattuşa, Yazılıkaya ve Boğazköy Müzesi'ni gezdi.

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