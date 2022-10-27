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Bakan Kasapoğlu, Hitit Üniversitesinin akademik yıl açılışına katıldı:

AA

Bakan Kasapoğlu, Hitit Üniversitesinin akademik yıl açılışına katıldı:

ÇORUM (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'nin pek çok ilinde şu an itibarıyla yüzde 92, yani 100 kişiden 92'si yurtlara yerleşti. Bunun dünyada, Avrupa'da hiçbir kıyas götürecek örneği yok." dedi.

Kasapoğlu, 15 Temmuz Şehitleri Spor Kompleksi'nde düzenlenen Hitit Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı açılış dersinde yaptığı konuşmada, katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Türkiye'nin yeni bir yüzyıla alnı açık, başı dik, bir ve beraberlik içinde yürüdüğünü belirten Kasapoğlu, "Elbette içeriden ve dışarıdan, gizliden ve açıktan pek çok engelle karşılaştık, karanlık oyunlara maruz kaldık. Bu oyunları hep birlikte bozarak, badireleri birlikte aşarak Türkiye'nin gençlerinin bugünü dünden, yarını ise bugünden daha iyi olsun diye yolumuza taviz vermeden hamdolsun ki yine beraber olarak devam ettik." diye konuştu.

Sağlıktan sanayiye, ulaşıma, altyapıya, spora kadar her alanda pek çok başarıya imza attıklarını dile getiren Kasapoğlu, gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamada güçlü reformlar yaptıklarını vurguladı.

Çağın şartlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Öyle bir çağda yaşıyoruz ki bugününü yeterince değerlendiremeyen milletler, yarınların getireceği karmaşık problemleri çözmede acziyet yaşayacak. O yüzden iyi düşünmek, planlama yapmak, hedeflerimizi iyi belirlemek ve vakit kaybetmeden yola devam etmek gerek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bu yana her gün bir adım ileri giderek, alt ve üstyapısını büyük ölçüde tamamladığını aktaran Kasapoğlu, bir yandan da ihtiyaçlara göre yeni hedefler belirleyerek değişip geliştiğini kaydetti.


- "Gençlerimizin her sürece katılımını önemsedik"


Türkiye'nin son 21 yıldaki kazanımlarını koruması için duraksama lüksünün olmadığına işaret eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bizler gençlerimizin her sürece katılımını önemsedik. Genç, hizmet odaklı siyaset ve eser anlayışını hep öncelik olarak ortaya koyduk. Bunun neticesinde gençlerimizin her alanda parlak fikirleriyle, vizyoner projeleriyle, enerjileriyle kendilerini ispat ettiklerini görüyoruz. Türkiye'nin gençlerinin Türkiye yüzyılına en güçlü şekilde hazır olduklarını görüyoruz. Sadece bilgi ve donanım olarak değil, insani değerler ve kültür açısından da çağa damga vuracak bir kalibrede yetişen nesillerin var olduğunu da görüyoruz."

Türkiye yüzyılının gençlerin omzunda yükseleceğinin altını çizen Kasapoğlu, Türk gençliğinin dünyanın ihtiyaç duyduğu bütün güzel hasletleri bulundurduğunu, insanlığın önüne yeni ufuklar açacağından emin olduğunu dile getirdi.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bütün imkanlarını gençlerin önüne serdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin pek çok ilinde şu an itibarıyla yüzde 92, yani 100 kişiden 92'si yurtlara yerleşti. Bunun dünyada, Avrupa'da hiçbir kıyas götürecek örneği yok. Dünyanın en büyük, en güçlü, en mükemmel, en kapsayıcı yurt altyapısı bizde. Maalesef birileri bu konuları istismar etmeye çalışıyor ama onların bizim bu gayretlerimizi istismar etmesine, gençlerimizin umutlarını istismar etmesine, çalmasına asla fırsat vermedik ve asla fırsat vermeyeceğiz. Manipülasyonlara, algı operasyonlarına, yalana, iftiraya asla prim vermeyen bir gençlik var. Biz bu gençlik için çalışmayı, koşmayı, gayret göstermeyi şeref bildik ve hamdolsun yine aynı ruhla bu gençlik için, bu gençlerle birlikte yürümeye, koşmaya, daha güçlü yarınlara devam edeceğiz."

Bu yıl yurt ücretlerine zam yapmadıklarını hatırlatan Kasapoğlu, beslenme yardımını da yaklaşık 2,5 katı artırarak 750 liradan 1800 liraya yükselttiklerini ifade etti.

Gençleri Bakanlığın bütün yatırımlarından en iyi şekilde istifade etmeye davet eden Kasapoğlu, öğrencilere gönüllülük hareketlerine mutlaka katılmalarını ve günün belli kısmını mutlaka spor yapmaya ayırmalarını tavsiye etti.

Dersin ardından Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum Belediye Başkanvekili İsmail Yağbat, Bakan Kasapoğlu'na Çorum ziyareti anısına hediye takdim etti.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının sponsorluğunda Hitit Üniversitesince düzenlenen güz festivalini de ziyaret ederek, öğrencilerle şarkıcı Sinan Akçıl konserini izledi.

Programa Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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