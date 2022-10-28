Çorum'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ bünyesinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde faaliyetlerde bulundukları ve Çorum'da ikamet ettikleri belirlenen zanlılar takibe alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen takibin ardından zanlılara ait adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon ile adresteki arama, polis kamerasıyla görüntülendi.





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