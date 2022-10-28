Çorum'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA

Çorum'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ bünyesinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde faaliyetlerde bulundukları ve Çorum'da ikamet ettikleri belirlenen zanlılar takibe alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen takibin ardından zanlılara ait adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon ile adresteki arama, polis kamerasıyla görüntülendi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ÇORUM - KASAPOĞLU YURTLARA MÜRACAAT EDEN ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZDE 92?Sİ YERLEŞTİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇORUM - KASAPOĞLU YURTLARA MÜRACAAT EDEN ...
Çorum'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Çorum'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Kasapoğlu: Yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin yüzde 92´si yerleştirildi
YEREL HABERLER Kasapoğlu: Yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin ...
Bakan Kasapoğlu, Hitit Üniversitesinin akademik yıl açılışına katıldı:
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Hitit Üniversitesinin akademik yıl ...
Çorum'da Hitit Yolu'nda doğa yürüyüşü yapıldı
YEREL HABERLER Çorum'da Hitit Yolu'nda doğa yürüyüşü yapıldı
Çorum'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Çorum'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü ...
Çorum'da gübre havuzunda mahsur kalan tilki 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
YEREL HABERLER Çorum'da gübre havuzunda mahsur kalan tilki 1,5 ...
Çorum'da koruma altındaki 15 menengiç ağacının bulunduğu sokak yeniden düzenleniyor
YEREL HABERLER Çorum'da koruma altındaki 15 menengiç ağacının ...
Husumetlisini öldürüp kaza gibi gösterdi, taziyede bulunup, mezarını kazdı
YEREL HABERLER Husumetlisini öldürüp kaza gibi gösterdi, taziyede ...
Çorum'da hasadın ardından kadınların ceviz sucuğu mesaisi
YEREL HABERLER Çorum'da hasadın ardından kadınların ceviz sucuğu ...
Çorum'da husumetlisini öldürüp kaza süsü verdiği iddia edilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Çorum'da husumetlisini öldürüp kaza süsü verdiği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.