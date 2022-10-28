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ÇORUM (AA) - Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, merkez ve ilçelerde düzenlenen çelenk sunma törenleriyle başladı.

Osmancık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kaymakam Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından Hükümet Konağı'ndan Osmancık Belediyesi'ne kadar Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı. Törene Osmancık Cumhuriyet Savcısı Yunus Dönmez ile daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Laçin Kaymakamı Pınar Uz ve Belediye Başkanvekili Ahmet Yiğitler de Laçin Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kargı Kaymakamı Taha Soydaş ve Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen de Kargı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Emre Yılmaz ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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