CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Çorum'da partisince düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katıldı

ÇORUM (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Çorum'da partisince Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katıldı.

Adıgüzel, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda, baloya katılanların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

CHP'nin iktidar olması için çalıştıklarını belirten Adıgüzel, "Salondaki kalabalığa bakınca görülüyor ki Cumhuriyet Halk Partisi adım adım iktidara gidiyor. Kadınlar ve gençler öndeyse iktidara yürüyoruz. Genel Başkan'ımızın önderliğinde iktidara yürüyoruz." dedi.

Partilileri CHP'nin iktidar olması için daha çok çalışmaya davet eden Adıgüzel, "Tarihimizden aldığımız mirasla, Cumhuriyet'i kuranların kararlılığı ve azmi ile hep birlikte çalışmalıyız. Nasıl bundan yüzyıl önce bir mucize yarattıysa Cumhuriyet'i kuranlar, o kararlılıkla, o çalışkanlıkla biz de bugün Türkiye'yi değiştirebiliriz. Genel Başkan'ımızın son kurultayda yaptığı çağrıyla Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını demokrasi ile taçlandıracağız." diye konuştu.

Baloya CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile partililer katıldı.

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