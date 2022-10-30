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ÇORUM (AA) - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda hayatını kaybeden babaanne ve 4 torunu, Çorum'un Kuşsaray köyündeki mezarları başında anıldı.

Arife Yücel (61), Feda (9), Diren (2), Vera (6) ve Lena Yücel (5) için depremin ikinci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Depremde 2 çocuğu, 2 yeğeni ve annelerini kaybeden Emine ve Hüseyin Yücel çifti ile yakınları, mezarlara çiçek bıraktı.

Aile mezarlığına babaanne ve torunlarının fotoğrafları asılırken, çocuklar için gökyüzüne balon uçuruldu.

Feda ve Diren Yücel'in babası Hüseyin Yücel, anma töreninde yaptığı konuşmada, derin üzüntü içinde olduklarını söyledi.

İnşası 1997 yılında tamamlanan Rıza Bey Apartmanı'nın eksik malzemeyle inşa edildiğini ileri süren Yücel, binanın daha sonra iki depremde hasar aldığını ve uygun olmayan müdahalelerle güçlendirilmeye çalışıldığını savundu.

Yücel, binanın olası bir depreme dayanıksız olduğunun raporlarla belirlendiğini ifade etti.





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