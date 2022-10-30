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ÇORUM (AA) - Çorum'da Uluslararası Avrasya Köpek Irkları ve Sokak Köpeklerini Koruma Geliştirme Federasyonu (AVKIF) tarafından WAD Türkiye Şampiyonası Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması gerçekleştirildi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Kültür Park'ta yapılan şampiyonanın açılış töreninde, Anadolu çoban köpeği ırklarının tanıtılması amacıyla şampiyonayı düzenlediklerini söyledi.

AVKIF Yerli ve Milli Irklar Komisyonu Başkanı Akın Tülübaş ise şampiyonanın 7'nci etabını Çorum'da düzenlediklerini bildirdi.

Organizasyona Çorum Belediyesinin destek verdiğini belirten Tülübaş, şampiyonaya Çorum'un yanı sıra Amasya, Samsun, Trabzon, Tokat, Ankara, Sivas ve Rize gibi illerden 250 civarında kayıt aldıklarını kaydetti.

Yarışmada kangal, malaklı, akbaş, boz, tonya finosu, Türk palisi, Karadeniz çoban köpeği ve Anadolu çoban köpekleri, kategorilerinde birincilik için podyumda hünerlerini gösterdi.

Yarışmada dereceye giren köpeklere sertifika, mama ve ödül verildi.

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