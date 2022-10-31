Çorum'da bıçaklı saldırıda yaralanan kişinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor

İlk kez araştırıldı... Hepsi Ağrı Dağı'nda tespit edildi

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ÇORUM (AA) - Çorum’da bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

İlker K. (32), Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde kimliği belirlenemeyen kişinin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğsüne aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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