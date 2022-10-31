Çorum'da 3,5 milyon liralık mobil mamografi aracı hizmete başladı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da özellikle kırsal kesimde ücretsiz kanser taraması yapacak, yaklaşık 3,5 milyon liraya mal olan mobil mamografi aracı törenle hizmete alındı.

Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği öncülüğünde başlatılan proje kapsamında mobil araç, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesince yaklaşık 1 milyon liraya satın alındı. Sağlık Bakanlığınca yaklaşık 2,5 milyon lira bütçeyle tefrişatı yapılan mobil mamografi aracı için açılış töreni yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çorum'da insanların en çok dolaşım sistemi hastalıklarından, ikinci sırada ise kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Hizmete alınan yeni aracın erken teşhisle ölümlerin önüne geçmesini temenni eden Çiftçi, Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin'in, Çorum'a mobil mamografi cihazının kazandırılması gerektiğini söylemesi üzerine kurumlarla iş birliği yaparak aracı tedarik ettiklerini bildirdi.

Çorum'un 760 köyünün olduğunu hatırlatan Çiftçi, "12 bin 800 kilometrekare alana sahip bir iliz. 760 köyün her birinden insanların buraya gelmesi ve tarama yaptırması mümkün değil. Bu araç köylerimize gidecek, hastalarımızı taramadan geçirecek. Kanserde erken tanının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bir hastamızı bile erken teşhise alabilirsek bu bizim kazancımız olacak." dedi.

Çiftçi, Onkoloji Hastanesinin inşaatının da bir ay içinde tamamlanarak hizmete alınmasıyla Çorum'da kanserle mücadeleye yönelik hizmetlerin bir bütün halinde sürdürüleceğini kaydetti.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise kentte devam eden sağlık yatırımlarının toplam tutarının 1 milyar lira civarında olduğunu aktardı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da Türkiye'de son 20 yılda sağlık alanında çok önemli gelişmelerin olduğunu, Çorum'un da bu yatırımlardan payını aldığını kaydetti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şifa bulmak için il dışından gelen vatandaşların rahatça konaklayabilmesini sağlamak amacıyla refakatçi misafirhanesini hizmete aldıklarını anlattı.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ise meme kanserinin kadınlarda en sık ölüme neden olan kanser türü olduğunu söyledi.

Her dört kanserden birinin meme kanseri olduğuna işaret eden Sobacı, "Her yıl ülkemizde yaklaşık 18 bin kadınımıza meme kanseri teşhisi konulmakta, geçmişte ileri evrede teşhis edilen kanserler günümüzde Bakanlığımızca yürütülen tarama programları sayesinde erken teşhis edilebilmekte ve erken tanı oranlarımızda artış sağlanabilmektedir." diye konuştu.

Sobacı, Çorum'da son 9 ayda 55 bin kanser taraması yapıldığını, mobil mamografi cihazıyla kanser tarama hizmetinin daha ulaşılabilir hale geleceğini sözlerine ekledi.

Törende konuşmaların ardından dua edilerek, kurdele kesildi.

Vali Çiftçi ve beraberindekiler, törenin ardından mobil mamografi aracını gezerek bilgi aldı.





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