Çorum'da iki evden altın çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da iki evden altın çaldığı iddia edilen zanlısı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Buharaevler ve Ulukavak mahallelerinden gelen hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kimliği belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının bir evden 3 çeyrek altın, altın takı seti ve küpe ile diğer evden altın bileklik ve kamera çaldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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