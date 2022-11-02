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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yamaç paraşütünden açtığı afişle ambulanslara yol istiyor

AA

Yamaç paraşütünden açtığı afişle ambulanslara yol istiyor

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Acil tıp teknisyeni (ATT) Radi Aktaş, hobi olarak gerçekleştirdiği yamaç paraşütü uçuşlarında ambulanslara yol verilmesi için afiş açıyor.

Çorum İl Ambulans Servisinde yaklaşık 9 yıldır ATT olarak görev yapan 30 yaşındaki Aktaş, 3 yıl önce yamaç paraşütü sporuyla ilgili eğitim almaya başladı.

Gerekli eğitim ve belgeleri tamamladıktan sonra Köse Dağı ile Kargı, Bayat, Osmancık ve Oğuzlar ilçelerinde uçuş yapan Aktaş, mesleğini yaparken yaşadığı zorlukları hobisi aracılığıyla gündeme getirmeye karar verdi.

İşini yaparken zorlandığı konuların başında gelen, trafikte ambulansa yol verilmemesine dikkati çekmek amacıyla, üzerinde "Ambulansa yol ver, yaşama yol ver" yazılı afiş hazırlatan Aktaş, gökyüzünde açtığı afişle farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Radi Aktaş, AA muhabirine, acil sağlık hizmetinin hastaya en hızlı şekilde ulaşmasının önündeki tek engelin trafikte ambulanslara yeterince yol verilmemesi olduğunu söyledi.

Ambulans altyapısını güçlendiren Sağlık Bakanlığının "Yaşama Yol Ver Projesi" ile trafikte seyreden ambulansa yol verilmesi konusunda bilgi düzeyini artırmayı amaçladığını anlatan Aktaş, kendisinin de zaman zaman ambulansta şoförlük yaptığını belirtti.

- Yüksek sesle müzik dinleyen sürücüler ambulansı fark edemiyor

Ambulanslara yol verilmesini istediklerini vurgulayan Aktaş, "Ulaşamadığımız her dakika, bir can demektir. Saniyelerin önemli olduğu işimizde aşamadığımız tek şey trafik. Yamaç paraşütüyle uçmayı biliyoruz ama trafikte ambulansla maalesef uçamıyoruz. İstediğimiz, sadece biraz daha duyarlı olunması ve kendimiz için geldiği düşüncesiyle ambulansa yol verilmesi." dedi.

Aracında yüksek sesle müzik dinleyen sürücülerin de ambulansı fark edemediğinin altını çizen Aktaş, ayrıca hızla ilerleyen ambulansı takip eden sürücülerin ani manevra yapan ambulansa çarparak can ve mal kayıplarına neden olabildiğine işaret etti.

Sürücülerin etrafta ambulans varken daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Aktaş, "Siren çalarken amaç hayat kurtarmak kimseye yol açmak değil. Ambulans da kendine değil, hayata yol açmaya çalışıyor. Bunu düşünerek hareket edelim." diye konuştu.

- Ambulansın vakaya ulaşmasında saniyeler bile önemli

İl Ambulans Servisi Başhekimi Ramazan Yıldızhan da ambulansların trafikte geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan en önemlisi olduğuna dikkati çekti.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından ambulans ekibinin vakaya bir an önce ulaşmak için hızla çıkış yaptığını anlatan Yıldızhan, paraşüt uçuşunda da ambulansın vakaya ulaşmasında saniyelerin dahi önemli olduğunu anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Ambulans ekiplerinin saniyelerle yarıştığına işaret eden Yıldızhan, şunları kaydetti:

"Örneğin bir çocuğun boğazına takılan cisim ne kadar hızlı çıkartılabilirse hayatta kalma şansı artar, daha sonra yaşayacağı sağlık sorunları o kadar aza indirilebilir. Burada saniyelerin çok önemi var. Trafikte yol vermediğimiz bir ambulans, böyle bir vakaya gidiyor olabilir. Bir dakikalık gecikmenin çok kötü sonuçları olabilir. Trafikte kazanacağımız her dakika, her saniye, hastanın geri kalan hayatının yaşam kalitesini katbekat artırabilir."



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