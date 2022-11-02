Çorum’daki trafik kazasında biri hamile 3 kişi hayatını kaybetti

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ÇORUM (AA) - Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 aylık hamile kadın, 6 yaşındaki kızı ve akrabası olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Sedat Çimen (36) idaresindeki 19 EP 494 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 YB 6841 plakalı otomobil, Çorum-Mecitözü kara yolu Elvan Çelebi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 19 EP 494 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden Sedat Çimen, Serap Çimen (32), Ömür Su Çimen (6) ve Niyazi Bilgen yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 3 aylık hamile Serap Çimen ve 6 yaşındaki kızı Ömür Su Çimen ile akrabası Niyazi Bilgen, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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