Uğurludağ Kaymakamı Şahin'den sulama projesi inşaatında inceleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'un Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin, Kızılırmak Tımarlı 2. Kısım Sulama Projesi inşaatında incelemelerde bulundu.

İnşaat alanını gezen Şahin, daha sonra yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şahin, AA muhabirine, projenin Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde başlayıp, Çorum'un Uğurludağ ilçesinde sona erdiğini hatırlattı.

Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki tarımsal üretim çeşitliliğinin gelişeceğini belirten Şahin, "İlçemizde Ambarcı, Eskiçeltek, Kırköy ve Yarımca köylerinden geçen projenin tamamlanmasıyla çiftçilerimiz başta çeltik üretimi olmak üzere yeni zirai mahsullerin ekimini gerçekleştirerek daha farklı ürünler elde edebilecektir. Projenin bugünlere gelmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Valimize, sayın milletvekillerimize, DSİ Genel Müdürlüğüne ve emeği geçen ekibine ilçe halkı ve çiftçilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.