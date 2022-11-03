Çorum'daki trafik kazasında hayatını kaybeden biri hamile 3 kişinin cenazesi defnedildi

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ÇORUM (AA) - Çorum-Mecitözü yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hamile anne ve 6 yaşındaki kızının cenazeleri Çorum'un Mecitözü ilçesinde, akrabası ise Amasya'da toprağa verildi.

Üç aylık hamile Serap Çimen (32) ile kızı Ömür Su Çimen'in cenazesi, Mecitözü Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Doğu Mahallesi Mezarlığı'na, Niyazi Bilgen'in cenazesi ise Amasya'nın Yağcıabdal köyü mezarlığında defnedildi.

Sedat Çimen (36) idaresindeki 19 EP 494 plakalı otomobil ile Mehmet Doğan'ın kullandığı 06 YB 6841 plakalı otomobil dün Çorum-Mecitözü kara yolu Elvan Çelebi mevkisinde çarpışmış, kazada Sedat Çimen, eşi Serap Çimen, kızları Ömür Su Çimen ve Niyazi Bilgen yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan üç aylık hamile Serap Çimen ve Ömür Su Çimen ile akrabaları Niyazi Bilgen, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Sedat Çimen'in tedavisinin sürdüğü, sürücü Mehmet Doğan'ın ise gözaltına alındığı öğrenildi.





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