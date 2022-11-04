Osmancık Belediyesi, eski hizmet binasının yıkımından 955 bin lira kazanacak

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık Belediyesinin, hurda karşılığı eski hizmet binasının yıkımından 955 bin lira gelir elde etmesi bekleniyor.

2021 yılında yeni hizmet binasına taşınan Osmancık Belediyesi, eski hizmet binasının depreme dayanıksız olduğunun tespit edilmesi üzerine yıkılarak yerine meydan yapılması için proje geliştirdi.

Proje kapsamında binanın hurda karşılığında yıkılması için açık artırma usulüyle ihale yapıldı.

Osmancık Belediyesi encümen salonundaki ihalede 28 kişi ve kurum, 225 bin liradan açılan ihaleye teklif verdi.

Binayı yıkıp çıkacak hurdaları almak için 955 bin lira ile en yüksek teklifi veren Fatih Deniz, ihaleyi kazandı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AA muhabirine, boşaltılan eski belediye binasının yaklaşık 50 yıl hizmet verdiğini söyledi.

Artık ihtiyacı karşılamadığı için yeni hizmet binası yapıldığını belirten Gelgör, depreme dayanaksız çıkması nedeniyle binanın başka amaçla da kullanılamadığını kaydetti.

Gelgör, eski belediye hizmet binasının yıkılmasının ardından yerine kent meydanı yapılacağını sözlerine ekledi.





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