Çorum'da "Adım Adım 2023 Köyüm Benim" programı düzenlendi

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ÇORUM (AA) - MHP MYK üyeleri Kürşat Azkur ve Hüseyin Edis, "Adım Adım 2023 Köyüm Benim" projesi kapsamında Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kayaağzı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Azkur, köy meydanındaki toplantıda yaptığı konuşmada, makam derdiyle değil, vatan derdiyle sahalarda olduklarını söyledi.

Edis de konuşmasında tarımsal üretimin önemine işaret ederek, gücü, üreten kesimin elinde tutacağını, yaşanan ekonomik sıkıntının kısa sürede atlatılacağını dile getirdi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ise seçimlerin yaklaştığını belirterek, "Sizlerden istirhamım, bir oy Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bir oy da Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayına vermenizdir." dedi.

Azkur ve Edis, konuşmaların ardından vatandaşların sorularını yanıtladı.

Toplantıya MHP MHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı, Bayat İlçe Başkanı Bekir Güngör de katıldı.





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